«Эдмонтон» — «Колорадо»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Эдмонтон» – «Колорадо».

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.05.

«На льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне встретятся лучшие бомбардиры текущего сезона НХЛ. В среду Леон Драйзайтль сместил Натана Маккиннона с первого места в бомбардирской гонке. У немецкого нападающего 81 (38+43) очко в 54 матчах регулярного чемпионата, а в последних пяти играх он набрал семь очков. Лидер «Эвеланш» отстаёт всего на одно очко. Их очное противостояние станет одной из главных интриг предстоящей встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 февраля 2025, суббота. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Однако не стоит забывать и про Коннора Макдэвида. Хотя капитан «Ойлерз» слегка сбавил обороты в плане набора очков, он по-прежнему невероятно опасен. С 71 очком Макдэвид занимает четвёртое место в списке бомбардиров лиги.

В этом сезоне команды уже дважды встречались, и обе встречи остались за «Эдмонтоном». «Ойлерз» считаются фаворитами, и в этот раз: у них две победы подряд, второе место в турнирной таблице Западной конференции, а также оптимальный состав. «Лавины» проведут второй матч за два дня (перед этим сыграют с «Калгари»), к тому же они не могут рассчитывать на травмированного Валерия Ничушкина, который всегда был важной частью атаки.

С учётом текущей формы команд и их последних результатов, хорошая ставка — победа «Эдмонтона», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».