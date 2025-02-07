«Комо» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Комо» — «Ювентус».

Ставка: 1:1 за 5.60.

«Комо» и «Ювентус» сойдутся в 24 туре чемпионата Италии. Вроде бы, если смотреть на таблицу, тут все становится очевидно. Но я не думаю, что туринцы легко добудут три очка. Возможно, хозяева поля сумеют оказать сопротивление противнику.

Сейчас «Ювентус» стоит выше в турнирной таблице, в сравнении с его соперником — пятое место с 40 баллами. От топ-4 он отстает всего на два очка. Хотя такая ситуация у туринцев сохраняется почти весь сезон. Они все еще чаще играют вничью, чем побеждают или проигрывают. Хотя в последних турах команда Мотты чуть чаще начали выигрывать, дважды в трех встречах — 2:0 с «Миланом» и 4:1 с «Эмполи».

Хотя и несколько неудач у «Юве» недавно было. Так, проиграл клуб «Наполи» в Серии А (1:2) — это была его первая неудача в розыгрыше чемпионата. После этого туринцы еще и «Бенфике» в ЛЧ проиграли (0:2), но в плей-офф они все равно попали.

У «Комо» ситуация в последних матчах тоже была не самая лучшая — всего одна победа в пяти играх, 4:1 с «Удинезе». В остальных встречах подопечные Фабрегаса теряли очки. Хотя стоит отметить, что противники у них были сложными — 0:2 от «Болоньи», 1:2 от «Аталанты», 1:2 от «Милана» и 1:1 с «Лацио».

Но даже три неудачи в четырех турах не опустили «синих» в зону вылета. Дело в том, что в последние месяцы «Комо» достаточно неплохо выступал, начал набирать очки, благодаря чему вырвался из зоны вылета. Сейчас команда с 22 баллами идет на 15 строчке.

Если судить только по статусу противников, тут очевидна победа «Ювентуса». С другой стороны, уже более десяти раз туринцы не следовали этой логике в Серии А, завершая даже не самые сложные матчи вничью. Сейчас же в противниках у них будет «Комо», который выглядит не так плохо в последние месяцы.

Так что поставлю на тот исход, которого чаще всего «Юве» добивается в этом сезоне. Ставлю на ничейный счет 1:1 — коэффициент 5.60», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».