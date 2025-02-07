«Райо Вальекано» — «Вальядолид»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Райо Вальекано» с форой (-1) за 1.80.

«Райо Вальекано» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры с 32 очками после 22 матчей, в то время как «Вальядолид» находится на последней, 20-м месте, имея в активе 15 очков.

В последних пяти встречах «Райо Вальекано» демонстрирует неплохие результаты: победили в трёх матчах, ещё один сыграли вничью и в одном уступили. В сезоне команда забивает в среднем 1,2 гола за игру.

«Реал Вальядолид», напротив, испытывает трудности в обороне, пропуская в среднем 2,6 гола за матч. У команды 47 пропущенных мячей, что является худшим показателем в Ла Лиге.

В составе «Райо Вальекано» стоит отметить полузащитника Иси Паласона, который является лучшим бомбардиром команды с тремя результативными передачами и тремя забитыми мячами. У «Вальядолида» выделяется полузащитник Селим Амалла, регулярно участвующий в создании атак команды.

С учётом текущей формы команд, можно предположить, что «Райо Вальекано» имеет хорошие шансы на победу в предстоящем матче. Поставим на их победу с форой (-1)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».