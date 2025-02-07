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«Бавария» — «Вердер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

«Бавария» — «Вердер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вердер».

Ставка: обе забьют за 1.92.

«Бавария» сыграет с «Вердером» в 21-м туре немецкой Бундеслиги. «Бавария» в последнее время стала регулярно пропускать. В матчах с её участием стала проходить ставка «обе забьют». Она прошла в игре с «Фрайбургом» (2:1). С «Хольштайном» четыре клубу удалось забить, а потом три он пропустил. С «Вольфсбургом» был счёт 3:2.

Германия — Бундеслига . 21-й тур
07 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Вердер
Бремен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

От «Фейеноорда» «Бавария» три мяча пропустила и ничего не забила. Но это была аномалия. «Бавария» в том матче на гол, на два и на больше даже наиграла. С братиславским «Слованом» в Лиге чемпионов «обе забьют» тоже прошло. Так что команда Компани и при удобном счёте тоже регулярно стала пропускать в концовках.

Сейчас в соперниках у неё «Вердер» в этом туре. Клуб, который хороший футбол показывает. «Вердер» в последнем туре обыграл «Майнц», доигрывая матч вдевятером. Да, у «Вердера» будут потери в составе, но они не коснутся линии атаки.

Думаю, что если учитывать то, как открыто и рискованно играет «Бавария» с высокой линией защиты, давая пространство, «Вердер», показывающий хороший футбол в этом сезоне, пространством этим воспользуется. Поэтому я просто возьму ставку «обе забьют» с коэффициентом 1.92», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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