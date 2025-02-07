«ПСЖ» — «Монако»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги 1

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: победа «ПСЖ» и его индивидуальный тотал больше 1.5 за 1.65.

«ПСЖ» в чемпионате Франции после 20 туров идет уверенно, отрыв от ближайшего преследователя «Марселя» уже десять очков, есть ощущение, что с первой строчки парижан уже не потеснят. Есть еще Лига чемпионов, где в последнем туре, разгромив «Штутгарт» и сама команда Луиса Энрике запрыгнула на 15-е место, и немцев из турнира выбила, хотя мало кто верил, что в этом матче будет результат отличный от ничьей. В Кубке Франции на этой неделе «ПСЖ» обыграл «Ле Ман» и вышел уже в 1/4 финала.

«Монако» в чемпионате Франции, по сути, уже не претендует на титул. Даже последние пару побед в турнире никак ситуацию не изменили. Команда Ади Хюттера отстает от парижан на 13 очков, и только вера в чудеса может вселить надежду в поклонников. Групповой этап Лиги чемпионов «Монако» провел неплохо, но в последнем туре провалил выездной матч против «Милана» и финишировал за переделами первой восьмерки. Теперь в 1/16 финала сыграют против лиссабонской «Бенфики». А вот участие в Кубке Франции монегаски завершили, проиграв в серии пенальти «Реймсу» еще на прошлой стадии.

Центральным матч тура. Если для «ПСЖ» это важная игра, но не более, то для «Монако» определяющий момент. Любой исход, кроме победы, по сути, поставит точку для команды Ади Хюттера в чемпионской гонке. При этом команды уже дважды играли в этом сезоне, первая встреча прошла в декабре в Монако и пусть не без проблем, но парижане победили 4:2. Вторая встреча прошла несколько недель спустя и это был матч за Суперкубок Франции в Катаре, там вновь победа осталась за командой Луиса Энрике. Да и на сей раз парижане фавориты, им желательно перед решающими матчами Лиги чемпионов не терять свой гандикап в Лиге 1», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».