Дмитрий Сергеев: «российский букмекерский рынок — около 150 млрд рублей депозитов в месяц»

СЕО компании 9RED Дмитрий Сергеев в своём телеграм-канале поделился некоторыми итогами 2024 года на российском букмекерском рынке.

«Сейчас в среднем рынок РФ — это где-то около 150 млрд рублей депозитов в месяц. Играет каждый месяц около 3 млн человек. Ноябрь 2024 года, видимо, самый доходный месяц индустрии за последние пару лет», — написал Сергеев.

Он также рассказал, что в декабре 2024 года рынок вырос на 20-25% относительно того же месяца в 2023 году. Эксперт отметил, что эта цифра существенно ниже предыдущих периодов, когда рост достигал 50%.

Ранее Сергеев объявил о том, что покинул букмекерскую компанию PARI и стал CEO в зарегистрированной на Кипре iGaming-компании 9RED. Эта организация управляет проектами в igaming-индустрии в различных регионах мира. Пост управляющего партнёра PARI Дмитрий Сергеев занимал с апреля 2022 года по нынешний январь.