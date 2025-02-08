«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Англии «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Сити» с форой (-2.5) за 1.87.

Для «Манчестер Сити» — удача, что попался соперник такого уровня. Во-первых, через три дня состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». К нему надо хорошенько подготовиться, дать лидерам восполнить запасы энергии. Во-вторых, положение «горожан» близко к проблемному. А может быть, даже и является таковым.

2 февраля действующий чемпион Англии потерпел разгромное поражение от «Арсенала» (1:5) и опустился на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Сокрушительный удар по самолюбию команды Хосепа Гвардиолы. После такого непросто прийти в себя. Примечательно, что «Лейтон Ориент», как и «канониры», — из Лондона. «Горожане» будут мстить.

Вполне вероятно, Гвардиола испробует в деле новичка Нико Гонсалеса. Встреча с «Реалом» — не лучший вариант для дебюта, а вот «Лейтон Ориент» — вполне удобный соперник, которого обязательно нужно обыграть. И желательно — с крупным счётом. Берём П2 с форой (-2.5). Никакой сенсацией тут и не пахнет.