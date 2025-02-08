«Брайтон» — «Челси»: прогноз на матч Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Англии «Брайтон» — «Челси».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.30.

Соперники встречаются во второй раз в этом сезоне. Первый подарил много эмоций — «Челси» выиграл со счётом 4:2. Вполне вероятно, в Кубке Англии соперники снова устроят голевой праздник, на радость нейтральному болельщику, разумеется. К этому есть ряд предпосылок.

Начать стоит с того, что у «Челси» много кадровых потерь. И в основном в лазарете защитники. Кроме того, Энцо Мареска наверняка прибегнет к ротации. Количество ошибок может возрасти. А «аристократы» и без того нередко «привозят». У «Брайтона» та же самая беда. Клуб старается показывать красивый, динамичный футбол, но порой это играет с ним злую шутку.

Может быть, в этот раз будет не 4:2, но наверняка планку в четыре гола на двоих соперники смогут покорить. Поставить на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.30. Завершение хромает, однако команды исправно создают много моментов. Играют с явным креном в атаку. «Чайки» в среднем за встречу в АПЛ забивают 1,4 мяча, «аристократы» ещё больше — 1,9.