«Эмполи» — «Милан»: прогноз на матч Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Эмполи» — «Милан».

Ставка: «Милан» победит + тотал больше 1.5 гола за 2.06.

Если в двух словах, то жизнь у «Милана» налаживается. Подопечные Сержиу Консейсау обыграли «Рому» в Кубке Италии и остались в борьбе за как минимум один трофей. Теперь можно сосредоточить все силы на Серии А, ведь тут тоже не помешает несколько побед. Отставание от топ-4, откуда попадают в Лигу чемпионов, составляет семь очков. Есть игра в запасе, но всё равно многовато.

Благо «Эмполи» выглядит как подходящий соперник, чтобы начать серию побед. Во-первых, этот клуб борется за выживание и звёзд с неба не хватает. Имеет всего одно очко запаса от зоны вылета перед 24-м туром чемпионата Италии. И более стабильных конкурентов тут, в нижней части таблицы, достаточное количество. Во-вторых, потерпел шесть поражений в восьми последних матчах.

Аутсайдер борется, исправно забивает свой гол, но часто подводит оборона. Особенно сейчас. На данном отрезке пропущено 18 мячей. Предстоящая встреча с «Миланом» тоже обещает быть результативной. Но, конечно, в пользу «Милана». Вариантов для ставок здесь много, однако мы бы остановились на П2 через ТБ 1.5 мяча. Такое, кстати, случалось в пяти из восьми прошлых очных встреч.