«Лилль» — «Гавр»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Лилль» — «Гавр».

Ставка: «Лилль» победит с форой (-1.5) за 2.07.

«Гавр», где выступает Далер Кузяев, находится в очень плачевном состоянии. Перед 21-м туром занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, отстав от безопасной зоны уже на шесть очков. Результаты очень грустные. Последняя победа случилась девять туров назад, и с тех пор удалось добыть лишь две ничьих при шести поражениях. Так и до вылета в Лигу 2 недолго.

«Лилль», в свою очередь, продолжает борьбу за медали и еврокубки, отстав от замыкающего тройку лидеров «Монако» на два очка. В последнее время результаты были не очень, но клуб был сосредоточен на Лиге чемпионов, где, кстати, напрямую вышел в 1/8 финала. Теперь же можно сосредоточиться на делах в чемпионате Франции.

В последнем матче «доги» вылетели из Кубка Франции, а потому будут наверняка очень злые. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 они — одни из лучших по выступлениям на домашнем стадионе. Кроме того, «Гавр» в новейшей истории обыгрывает с разницей минимум в два мяча. Учитывая проблемы соперника, должны одолеть снова.