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Названы шансы клуба третьего дивизиона выбить «Манчестер Сити» из Кубка Англии

Названы шансы клуба третьего дивизиона выбить «Манчестер Сити» из Кубка Англии
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8 февраля состоится матч 1/16 финала самого старого турнира в мире — Кубка Англии, в котором «Лейтон Ориент» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Брисбен Роуд» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 15:15 мск.

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«Лейтон Ориент» выступает в третьем по силе дивизионе первенства Англии.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в основное время предлагается с коэффициентом 1.09, что составляет примерно 88% вероятности.

Победа «Лейтон Ориент» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 24.0 — в районе 4%. Ничейный исход можно найти в линии за 11.5 (8%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.29. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Проход «Лейтон Ориент» в следующую стадию доступен за 13.0 (7%).

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