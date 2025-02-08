«Брайтон» — «Челси»: букмекеры назвали фаворита матча Кубка Англии

8 февраля состоится матч 1/16 финала самого старого турнира в мире — Кубка Англии, в котором «Брайтон» примет «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон-энд-Хов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что равно 43% вероятности.

Победа «Брайтона» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.15 — в районе 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80 (26%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Брайтон» — «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44.