«Севилья» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Ла Лиги «Севилья» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.05.

«Севилья» скатилась до статуса середняка Примеры. Она располагается на 12-й строчке в турнирной таблице первенства и уже вылетела из Кубка Короля, разгромно уступив «Альмерии» (1:4). В первом круге Ла Лиги проиграла «Барселоне» со счётом 1:5. В этот раз снова ждать разгрома?

На днях каталонцы вышли в полуфинал Кубка Испании. На предыдущей стадии крупно победили в гостях «Валенсию» (5:0). Ханс-Дитер Флик решил поберечь силы Роберта Левандовского на встречу с «Севильей», на позиции центрфорварда выпустил Феррана Торреса. 24-летний испанец оформил хет-трик, а 36-летний поляк восполнил запасы энергии. Все в плюсе.

Левандовски проводит отличный сезон. Забив в матче предыдущего тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0), поляк покорил отметку в 30 голов в этом сезоне в составе «Барселоны». К слову, во всех официальных турнирах каталонцы наклепали уже 109 мячей (в среднем за встречу 3,1). Прекрасная результативность.

Берём П2 + ТБ 2.5 мяча. Из-за кадровых потерь у каталонцев на протяжении двух месяцев наблюдался спад, но трудности позади. После победы в Суперкубке Испании подопечные Флика воспряли духом и сократили отставание от лидирующего «Реала». Дальше — больше. Чемпионская гонка становится интереснее!