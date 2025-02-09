«Севилья» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

9 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры встретятся «Севилья» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно приблизительно 62% вероятности.

Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 14.0 — в районе 17%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80, что составляет около 21%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Севилья» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.