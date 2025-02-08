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«Эмполи» — «Милан»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

В субботу, 8 февраля, на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи состоится матч 24-го тура итальянской Серии А «Эмполи» — «Милан». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно равно 59% вероятности.

Победа «Эмполи» оценивается коэффициентом 6.20 — это около 15% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 3.80 (26%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч «Эмполи» — «Милан» в Эмполи получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее ожидаемый счёт — 1:0 в пользу гостей.