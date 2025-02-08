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«Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: два-три гола в матче за 2.03.

«Реал» после поражения в матче с «Эспаньолом» позволил и «Атлетико», и «Барселоне» приблизиться уже на достигаемое расстояние в турнирной таблице. Между «Атлетико» и «Реалом» сейчас разница всего-навсего одно очко.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На неделе обе команды играли в Кубке. «Атлетико» мощно проехался по «Хетафе» и победил со счетом 5:0. «Реал» помучился с «Леганесом», сам себе создав проблемы, но всё же выиграл со счётом 3:2.

Что можно сказать про расклад «Реала» и «Атлетико» на данный момент? Да, пожалуй, ничего. «Атлетико» — в порядке, «Реал» — в полном порядке. В матче первого круга между командами была ничья 1:1.

В этой встрече может быть что угодно, но я выберу мой любимый вариант на эту встречу — два-три гола за хороший коэффициент 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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