«Сельта» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» — «Бетис» в 23-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.87.

«23-й тур чемпионата Испании. И начнём с поездки в Галисию — в Виго. «Сельта» будет принимать «Бетис». Команды близко друг от друга в турнирной таблице: «Бетис» — 10-й, «Сельта» — 13-я. Но у «Сельты» в последнее время очень неудачно идут результаты, четыре матча подряд команда Хиральдеса выиграть не может, при этом всё равно в каждом матче, я уже это отмечал, «Сельта» обязательно забивает. У «Сельты» 31 забитый мяч, это больше всех, если мы не берём, например, команды из еврокубковой зоны. 26 — у «Райо Вальекано», команда на шестом месте. «Сельта» на 13-м, а забила — 31. При этом, правда, много «Сельта» и пропускает — 35.

«Бетис» сейчас неплохо выглядел в последних двух встречах — не проиграл «Атлетику» из Бильбао в домашнем матче, обошёл «Мальорку», забив гол в самой концовке. И вообще, если посмотреть противостояние «Бетиса» и «Сельты», то в последних четырёх матчах между этими командами обязательно есть размен забитыми мячами. Да, у «Бетиса» много травмированных игроков, но появился Антони, может быть, разнообразия в атаке добавит.

В прошлом матче между этими командами была ничья 2:2, до этого также в Севилье они сыграли 2:1, в Виго в прошлом сезоне была победа «Сельты» — 2:1. В общем, я веду к тому, что обмен забитыми мячами напрашивается. Поэтому мой прогноз, если учесть нынешнюю игру «Сельты», где команда много забивает и много пропускает, — «обе забьют» за 1.87», — приводит слова Генича «РБ Спорт».