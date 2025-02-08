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«Атлетик» — «Жирона»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 8 февраля

«Атлетик» — «Жирона»: прогноз Константина Генича на игру Примеры 8 февраля
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетик» Бильбао – «Жирона» в 23-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: индивидуальный тотал «Атлетик» Бильбао больше 1.5 за 1.92.

«Атлетик» Бильбао дома будет принимать «Жирону». Бильбао, как я уже отмечал, очень и очень долгое время не проигрывает в чемпионате. И можно попробовать вариант догона: когда-то Бильбао оступится. Возможно, это стоило сделать, например, в матче с «Бетисом» в прошлом туре, но там была ничья 2:2. «Атлетик» Бильбао в лигочемпионской четвёрке, в четырёх очках от «Барселоны», но на четыре очка опережает «Вильярреал». Поэтому Бильбао, как бы ни сыграл в этом матче, выше в турнирной таблице не поднимется. Где-то когда-то Бильбао оступится, но, скорее всего, это произойдёт не в домашнем матче и, скорее всего, не против «Жироны».

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жирона» сейчас неплохо смотрится, и она седьмая в турнирной таблице. У «Жироны» в последних пяти матчах три победы и два поражения. Вообще, «Жирона» редко играет вничью в нынешнем сезоне — всего четыре ничейных результата. У того же «Атлетика» Бильбао их восемь.

И последние два матча между этими командами в Бильбао «Атлетик» много «Жироне» забивает. В прошлом сезоне «Атлетик» выиграл 3:2, до этого проиграл 2:3, но свои два мяча уверенно «Атлетик» «Жироне» забивает. В первом круге Бильбао проиграл «Жироне» — 1:2, но не совсем закономерно, потому что там три пенальти Гассанига отбил, баски могут сетовать только на низкую реализацию по той встрече.

Если реализация не подведёт сейчас, то минимум два мяча, я думаю, «Атлетик» Бильбао точно «Жироне» забьёт. Мой прогноз на этот матч – «индивидуальный тотал «Атлетик» Бильбао больше 1.5» за 1.92», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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