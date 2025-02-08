«Реал» — «Атлетико»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Испании 8 февраля

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.62.

«В ближайшем туре испанского чемпионата «Реал» будет у себя дома на «Сантьяго Бернабеу» принимать мадридский «Атлетико».

Интереснейшая игра, одна из самых главных вообще в этом сезоне и однозначно центральная в предстоящем туре испанского чемпионата. Накануне оба мадридских клуба проводили матчи Кубка Короля. «Атлетико» победил «Хетафе» со счётом 5:0. Мадридский «Реал» не без труда, но всё-таки смог переиграть «Леганес» за счёт гола Франа Гарсии, забитого в самом конце второго тайма.

Мне кажется, что оба мадридских клуба сейчас находятся в хорошей форме. У «Реала» может играть Винисиус, Джуд Беллингем, Родриго и, конечно же, Килиан Мбаппе. Ну а «Атлетико» ещё совсем недавно имел очень продолжительную серию из победных матчей и уступил как раз таки «Леганесу», с которым недавно помучился сам мадридский «Реал».

У «Атлетико» в очень хорошей форме находится целая группа атакующих футболистов. Лучший бомбардир в истории команды Антуан Гризманн. Часто с ним в паре играет, очень здорово взаимодействует аргентинец Хулиан Альварес. И плюс ко всему прочему восстановился ещё недавно травмированный Александр Сёрлот. Ну и также Анхель Корреа может сыграть в нападении. Поэтому при пяти заменах вариативность достаточно серьёзная у Диего Симеоне. И понятно, что во многом количество голов «Атлетико» будет зависеть именно от того, как сыграют эти футболисты.

Поэтому мне кажется, что, если учитывать текущую форму команд и составы, которыми обладают оба тренера, в этой встрече может быть достаточно результативный футбол и оба клуба смогут обменяться голами», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».