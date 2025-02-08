«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Дмитрия Градиленко на мадридское дерби

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: 1:1 по ходу матча за 2.35.

«Чемпионат Испании, 23-й тур, «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид. Считаю, что это центральная игра выходных всего европейского футбола. Встречаются команды, которые занимают два первых места в Ла Лиге. И разделяет их всего лишь одно очко.

Сразу немного статистики, на которую я буду полагаться, давая прогноз. Первое: мадридский «Реал» не может победить команду Диего Симеоне уже семь матчей подряд в основное время. Почему я говорю про основное время? Да потому что из этих семи игр три были кубковые, в которых нужно было выявлять победителя. Второе: шесть матчей закончились вничью в основное время, a четыре из них — со счётом 1:1.

Третье: «Атлетико» — лучшая команда в Ла Лиге по пропущенным мячам. Она идёт на первом месте — всего лишь 14 пропущенных мячей в 22 матчах. Четвёртое: играют топ-команды испанского чемпионата, но тоже допускают осечки. «Реал» в прошлом туре уступил «Эспаньолу» на выезде 0:1, а «Атлетико» — в 20-м туре, и тоже на выезде, и тоже — 0:1, и тоже команде, которая борется за «выживание» в чемпионате, «Леганесу». Пятое: «Реал» из 18 матчей в разных турнирах не забивал только раз, а «Атлетико» — в 22 матчах. То есть команды забивают.

Ну а теперь к прогнозу. Не уверен в победе «Реала» (хотя и дают неплохую цифру 1.88). Уверен, что обе команды забьют хотя бы по одному мячу — плюс-минус 1.69. А можно и рискнуть и вновь предположить, что итоговый счёт матча будет 1:1, коэффициент 6.00. Или рассмотреть, что будет счёт 1:1 по ходу встречи. Кстати, очень интересная ставка и коэффициент неплохой — 2.35. И есть уверенность, что во втором тайме будет забито мячей больше, чем в первом за 2.10.

Вам выбирать. Но у меня всё просто — счёт 1:1 будет по ходу матча за коэффициент 2.35», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».