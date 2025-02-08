«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч 23-го тура Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Восьмого февраля в Ла Лиге пройдёт важнейшая игра — мадридское дерби. Но сейчас даже более важно, что это встреча двух лидеров турнира. Команда Анчелотти рискует пропустить на первое место подопечных Симеоне.

У «Реала» идёт непростой период. Да, если смотреть только на результаты, кажется, что всё у клуба, в принципе, в порядке — всего пара неудач за несколько месяцев, большое количество побед, лидерство в Примере. Но всё же уже в важном матче одном уступил клуб — в финале Суперкубка Испании, причём с разгромным счётом 2:5.

Однако по игре команды видно, что тяжело ей приходится. Слишком много травм, сейчас ещё и Алаба выбыл. В обороне почти каждый раз не совсем понятно, кто выйдет на поле. Да и в последних встречах действительно слабо выступал коллектив — уступил «Эспаньолу» в Ла Лиге (0:1), с «Леганесом» в Кубке Испании на днях еле справился, 3:2, забив в самой концовке.

У «Атлетико» другая ситуация. Клуб выступает уверенно, почти всегда выигрывает. С составом у него почти всё в порядке. Да, не обходилось и без неудач в последнее время, была тоже неудачная игра с «Леганесом» (0:1), а затем — ничья с «Вильярреалом» (1:1). Но в остальных встречах подопечные Симеоне уже добывали результат. Тот же «Байер» они обыграли в Лиге чемпионов (2:1).

Само собой, важным качеством «Атлетико» является его психология, уверенность в себе. Часто побеждает он, забивая на последних минутах. Сейчас Симеоне ещё и немного видоизменил клуб, это уже не только оборона, атакующие действия сейчас тоже важны. Но в плане психологии «Реал» тоже силён. Редко бывает, особенно в последние сезоны, когда у клуба прямо весь состав здоров. Проблемы так или иначе всегда есть. Но «сливочные» всё равно справляются, даже с самыми тяжёлыми соперникам. Особенно это видно по многим матчам в Лиге чемпионов.

Так что тут нас ждёт борьба все 90 минут. Будет много эмоций. Я точно не уверен тут в успехе «Реала», в обороне почти некому играть. Но и победу «Атлетико» не предвижу. Две их последние встречи завершались со счётом 1:1. Думаю, сейчас мы увидим такой же счёт на табло в конце игры. Точный счёт 1:1 с котировкой 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».