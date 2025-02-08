«Реал» Мадрид — «Атлетико»: ставка Романа Павлюченко на игру 23-го тура Примеры

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Атлетико».

Ставка: победа «Реала» за 1.84.

«Реал» Мадрид против «Атлетико» в 23-м туре чемпионата Испании. Важнейшая игра не только тура, но и всего сезона, учитывая позиции соперников в таблице. Жду у них борьбы, но чуть больше отдаю предпочтение все-таки «сливочным».

На данный момент они идут на первом и втором местах в Ла Лиге. Между ними всего одно очко разницы. «Реал» лидирует с 49 баллами. «Атлетико» идет за ним, имея 48 очков. От обоих не так сильно отстает «Барселона» — на три и четыре балла. Так что расслабляться обоим мадридским клубам некогда.

Интересно, что «Атлетико», если бы не недавние неудачи, мог бы и сам лидировать в турнире сейчас. Он успешно проводил встречи, шел на длинной серии побед, благодаря чему и обошел «Реал» с «Барсой». Однако только заняв первое место, команда Симеоне сразу же начала терпеть неудачи. Сперва она проиграла «Леганесу» (0:1), а затем поделила очки с «Вильярреалом» (1:1). Из-за этого «матрасники» и пропустили выше «Реал».

Команда Анчелотти тоже небезупречно выступала в последнее время. Если брать несколько месяцев, то помимо позорного поражения в Суперкубке Испании, сильных неудач у нее не было. Благодаря частым победам и потерям очков у «Атлетико» клуб занял первое место. И у него даже был небольшой отрыв от географического соседа. Но в прошлом туре он сократился. «Сливочные» не справились с «Эспаньолом», уступив ему 0:1. Так что теперь между ними один балл разницы.

Обе команды на неделе проводили игры в рамках Кубка Испании. Там у них были простые соперники. «Атлетико» «не заметил» «Хетафе» — 5:0. А вот «Реалу» пришлось помучаться с «Леганесом» (3:2). Впрочем, проблемы команды Анчелотти сейчас неудивительны, снова много травм, особенно в защитной линии. Да и в атаке часто не все в порядке у коллектива.

Но все равно в нынешней ситуации я вижу «Реал» фаворитом. Он сильнее нынешнего «Атлетико», который не так стабилен сам. Думаю, сильно много голов тут не будет, «матрасники» продемонстрируют закрытый футбол, «сливочным» тоже рисковать много смысла нет», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».