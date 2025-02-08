«Брайтон» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Кубка Англии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка Англии «Брайтон» — «Челси».

Ставка: победа «Брайтона» с форой (0) за 2.15.

«Кубок Англии, 1/16 финала. «Брайтон» против «Челси». Интересный факт: команды за неделю проведут две игры подряд между собой. И обе — на стадионе в Брайтоне. Второй матч пройдёт в рамках 25-го тура АПЛ.

Начнём с гостей. Уверен, что Энцо Мареска, тренер «Челси», выставит на матч не основной состав. У него достаточно квалифицированных игроков. Всё-таки в приоритете матчи АПЛ, где клуб пока идёт в зоне Лиги чемпионов, занимая четвёртое место и опережая «Ман Сити» уже всего лишь на два очка. Кстати, в этом календарном году «Челси» всего лишь раз проиграл официальный матч, и как раз таки «Манчестер Сити».

Непредвиденный провал произошёл у «синих» в конце 2024-го и в начале 2025 года, когда в четырёх матчах АПЛ «Челси» заработал всего лишь два очка и соперники объективно были классом ниже. Но вроде бы уже «пришли в себя». Волевая победа дома над «Вест Хэмом» при очень качественной игре это подтверждает.

«Брайтон». Команда звёзд с неба не хватает, спокойненько располагается в середине таблицы АПЛ. И этот кубковый матч, уверен, для них важнее, чем для гостей. Они будут «умирать» на глазах своих болельщиков, чтобы «вернуть должок» за, первое, последнее домашнее поражение от «Эвертона» (где по всем статистическим показателям они были сильнее, но мяч, как бывает частенько в футболе, в ворота не шёл), и за последнее разгромное поражение на выезде от «Ноттингем Форест», где они проиграли 0:7. Представляете, девять ударов в створ ворот и семь пропущенных мячей! Такое увидишь нечасто. Я не знаю, кто будет играть в воротах на этот раз. Но моё мнение, что Вербрюггену, основному голкиперу «Брайтона», нужно дать передохнуть.

Теперь к прогнозу. Жду голевого матча. Тотал больше трёх за 1.85 — неплохо смотрится. Но я поставлю всё же на хозяев с форой (0) — за 2.15», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».