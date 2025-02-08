«Брайтон» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Брайтон»— «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.21.

«Брайтон» и «Челси» сойдутся в 1/16 финала Кубка Англии. Две крепкие команды, представляющие Премьер-лигу. Всё-таки отдаю тут предпочтение «синим».

В АПЛ они ещё не так давно боролись за примерно одни позиции, пытались подняться в топ-6. Сейчас это пока удалось только «Челси». В этом сезоне клуб хорош, Мареска «встал как влитой». Всё у него почти получается, а если учесть разнообразный состав клуба, этого мало кто ожидал. Сейчас в АПЛ «синие» идут на четвёртом месте. Вполне они могут побороться за финиш в зоне Лиги чемпионов, пусть и не так просто им будет.

Ну а «Брайтон» так и не сумел подняться в зону еврокубков надолго. Сейчас он и вовсе опустился на 10-е место. Этому поспособствовали две последние неудачи. Это были разные матчи — 0:7 от «Ноттингем Форест», идущего третьим в таблице, и 0:1 от «Эвертона», стоящего почти что в зоне вылета. Хотя до этого у «чаек» шла серия без проигрышей из семи игр, правда, в ней было всего три победы, а также четыре ничьих.

Я тут верю в «Челси». Вообще, сложно прогнозировать такие кубковые матчи, неясно, какими составами сыграют клубы, будут ли тренеры делать ставку на турнир. Но одно про «Челси» точно можно сказать: у него есть почти два полноценных состава с учётом количества игроков. Собственно, даже в Лиге конференций «пенсионеры» в этом сезоне выступали почти другим составом с футболистами, не участвующими в АПЛ.

Так что и на Кубок Англии «Челси» вполне может замахнуться. Тем более что с «Брайтоном» у него идёт серия из пяти побед в очных встречах. Думаю, сейчас эта серия продлится — ставлю на это с коэффициентом 2.21», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».