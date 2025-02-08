«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Лейтон Ориент»— «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.87.

«В 1/16 Кубка Англии сыграют «Лейтон Ориент» и «Манчестер Сити». Думаю, если бы даже у «горожан» продолжался кризис конца 2024 года сейчас, они бы тут были все равно фаворитами. Без вариантов для хозяев поля.

«Лейтон Ориент» участвует в Первой лиге Англии, третьем по силе дивизионе страны. Да и то, это не сильнейший представитель турнира. Не самый стабильный сезон он проводит, время от времени очки теряет – побороться за прямое повышение в классе ему вряд ли уже удастся. Но в стыковые матчи он еще может попасть.

«Манчестер Сити» в подобном представлении, само собой, не нуждается. Если бы не события последних месяцев, то можно было бы сказать, что это сильнейший клуб Англии. В принципе, если взять последние десять лет, то так и есть. Только вот именно в данный момент далеко не так хорошо дела идут у команды Гваридиолы.

«Сити» давно вышел из кризиса, который у него был несколько месяцев назад. Тогда часто команда проигрывала, потеряла шансы на первое место в групповом этапе ЛЧ, да и, по сути, на чемпионство в АПЛ. С тех пор прошло время, восстановился коллектив, начал чаще выигрывать. Зимой он еще и неплохо закупился. Хотя и не обошлось без трансферов на выход – покинул клуб Уокер.

И в общем-то, дела хорошо идут у «Сити», но не слишком. В важных матчах против топовых соперников все еще тяжело приходится «горожанам», чувствуется нестабильность, неуверенность игроков. Примеры этого мы увидели в матчах с ПСЖ в ЛЧ (2:4) и с «Арсеналом» в АПЛ (1:5). Но все-таки сейчас ситуация совсем другая. Соперник в несколько раз слабее выступает.

Так что думаю, «Ман Сити» тут без проблем выиграет, конечно, использует негативные эмоции от последних неудач и разгромит соперника», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».