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«Атлетик» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 8 февраля

«Атлетик» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 8 февраля
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетик» — «Жирона».

Ставка: победа «Атлетика» за 1.72.

«На стадионе «Сан Мамес» в Бильбао состоится матч 23-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и «Жироной». Обе команды находятся в верхней части таблицы: «Атлетик» борется за место в Лиге чемпионов, а «Жирона» стремится укрепиться в зоне еврокубков.

Испания — Примера . 23-й тур
08 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетик» из Бильбао демонстрирует стабильные результаты в Ла Лиге. Команда не проигрывает уже 13 матчей подряд, одержав семь побед и шесть раз оформив ничью. В последних пяти играх в различных турнирах баски забили восемь голов, но также пропустили восемь, что указывает на некоторые проблемы в обороне.

«Жирона», напротив, переживает не лучший период. После неудачного выступления в Лиге чемпионов, где команда потерпела семь поражений в восьми матчах, каталонцы сосредоточились на Ла Лиге. Однако в атаке «Жирона» выглядит неплохо, забивая в шести последних матчах Ла Лиги подряд.

У «Атлетика» есть проблемы с составом: травмированы нападающий Альваро Джало и полузащитник Иньиго Руис. Также под вопросом участие Нико Уильямса, который пропустил предыдущий матч из-за мышечного дискомфорта.

«Жирона», напротив, подходит ко встрече практически в полном составе. Единственное исключение — отсутствие защитника Дейли Блинда, который не выйдет из-за травмы.

В текущем сезоне команды уже встречались: «Жирона» одержала победу со счётом 2:1 на своём поле. Однако на «Сан-Мамес» «Атлетик» традиционно сильнее: в последних четырёх домашних матчах с «Жироной» баски одержали три победы. Поставим на победу «Атлетика», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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