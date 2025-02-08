Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эвертон» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на встречу 1/16 финала Кубка Англии

«Эвертон» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на встречу 1/16 финала Кубка Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Эвертон»— «Борнмут».

Ставка: победа «Эвертона» за 2.80.

«Две команды из АПЛ сойдутся в 1/16 Кубка Англии – «Эвертон» сыграет с «Борнмутом». Я тут чуть больше верю в успех хозяев поля. У гостей много дел в чемпионате Англии, сейчас они могут поберечь состав.

На данный момент в АПЛ у противников совсем разные ситуации. Стоит они далеко друг от друга и имеют разные задачи. «Борнмут» имеет все шансы в этом сезоне «прыгнуть выше головы», попасть в еврокубки. Он находится в шаге от топ-6 – идет седьмым, отставая от нескольких соперников выше всего на одно очко. У «вишен» шла серия без проигрышей недавно, которая прервалась только в прошлом туре. Но думаю, никто не будет винить команду в проигрыше «Ливерпулю» — 0:2.

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Эвертона» пока совсем по-другому проходит сезон, он в АПЛ идет на 16 месте, рядом с зоной вылета. Хотя, от вылетающих клубов «ириски» имеют хороший отрыв – почти десять и более очков. И еще недавно ситуация была плачевная у коллектива, часто он терпел неудачи, падал в таблице. Но с приходом, а точнее, с возвращением в него Давида Мойеса ситуация начала меняться. В трех турах кряду выиграл «Эвертон», в том числе, у вышестоящих «Тоттенхэма» (3:2) и «Брайтона» (1:0).

Да, если судить только по таблице АПЛ, то «Борнмут» тут является фаворитом. Но все же поверю в «Эвертон». Во-первых, он играет дома, а это всегда плюс. Во-вторых, сейчас «ириски» набрали ход, находятся они в отличном эмоциональном состоянии. «Борнмут» же может покопить силы для чемпионата Англии», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android