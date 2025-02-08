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«Детройт» — «Тампа»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

«Детройт» — «Тампа»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Детройт» – «Тампа».

Ставка: победа «Детройта» за 2.75.

«Детройт» находится в отличной форме, выиграв семь матчей подряд и 15 из последних 20 с момента назначения Тодда Маклеллана 1 декабря. На своём льду «Ред Уингз» уверенно выступают (15-11-2) и замыкают восьмёрку сильнейших на Востоке, опережая «Тампу» по потерянным очкам.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья» обладают одним из лучших большинства в лиге (27,7%, третье место), но их игра в меньшинстве оставляет желать лучшего — всего 69,7% нейтрализации (худший показатель в НХЛ).

«Тампа» действует в обороне чуть надёжнее, во многом благодаря Андрею Василевскому, который постепенно набирает форму (91,9% отражённых бросков). В атаке выделяется Никита Кучеров — третий бомбардир лиги (79 очков), набравший 6 (2+4) очков в последних пяти матчах. Однако по результативности «Детройт» сейчас выглядит лучше: 16 заброшенных шайб за пять игр против 13 у «Лайтнинг».

25 января «Ред Уингз» уже обыграли «Тампу» (2:0), и сейчас они снова выглядят фаворитами. Ставка — победа «Детройта», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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