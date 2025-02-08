«Филадельфия» — «Питтсбург»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Филадельфия» – «Питтсбург».

Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.45.

«Когда-то пенсильванское дерби было одним из самых жарких в НХЛ, но сейчас накал страстей спал. Оба клуба далеки от борьбы за плей-офф и обосновались внизу турнирной таблицы.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Филадельфия» переживает сложный период — семь поражений в последних восьми матчах. Домашняя серия тоже началась с неудачи: «Вашингтон» обыграл «Флайерз» (4:3). Однако есть и хорошие новости: Матвей Мичков прервал семиматчевую безголевую серию, оформив дубль, а в команду прибыли новички Андрей Кузьменко и Джейкоб Пеллетье, которые могут сыграть с «Питтсбургом».

«Пингвинз» выглядят чуть увереннее, выиграв две из трёх последних встреч. В матче с «Дэвилз» тревожным моментом стала травма руки Сидни Кросби, но уже на следующий день он вышел на тренировку и, похоже, готов играть. Это критично для «Питтсбурга», ведь в лазарете уже находится Евгений Малкин.

Три предыдущих матча остались за «Пингвинз», и велика вероятность, что они снова победят. Ставка — победа «Питтсбурга», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».