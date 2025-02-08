«Реал» — «Атлетико»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на мадридское дерби!

8 февраля «Реал» примет «Атлетико» в рамках чемпионата Испании. Центральная встреча 23-го тура пройдёт на «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 23:00 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего в мадридском дерби, ты можешь получить фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ:

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Соперники подходят к мадридскому дерби в разном настроении. В предыдущем туре Ла Лиги «Реал» сенсационно уступил «Эспаньолу». Команда Карло Анчелотти доминировала по ходу всего матча, но не сумела распечатать ворота оппонента и пропустила в самой концовке. В той игре сливочные владели мячом 76% времени и установил клубный рекорд владения мячом в выездных матчах Ла Лиги последних 19 лет.

Проигрыш «Эспаньолу» стал для «Реала» первым в чемпионате с начала декабря. Ещё одна печальная для Королевского клуба новость — повреждение Антонио Рюдигера. Центральный защитник получил травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. По предварительным сообщениям, 31-летний футболист может пропустить две-три недели.

«Атлетико» в прошлом туре уверенно разобрался с «Мальоркой» в домашнем матче (2:0). «Матрасники» не знают поражений на протяжении четырёх матчей с учётом всех турниров. Наставник команды Диего Симеоне установил уникальное достижение среди всех тренеров Ла Лиги в истории. 54-летний аргентинец стал восьмым тренером, под руководством которого команды провели 500 матчей в чемпионате Испании, однако он первым добился этого с одним клубом

После 22-х туров «Реал» лидирует в таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков. «Атлетико» расположился на втором месте и отстаёт от соперника всего на один балл. В сентябрьском матче первого круга команды разошлись миром (1:1).

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