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«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч Кубка Англии

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч Кубка Англии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Астон Вилла» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Астон Вилла» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.90.

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Для «Астон Виллы» сезон складывается весьма неплохо. Она сэкономила силы, выйдя сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также календарь упростил вылет из Кубка лиги Англии. Хотя в то же время и получился обидным. «Львы» досадно уступили дома «Кристал Пэлас» (1:2). Доминировали, до последнего старались сравнять счёт, но удача в этот день была на стороне соперника.

«Тоттенхэму» можно только посочувствовать. Лазарет уже битком, а другие игроки устали и выглядят очень подавленными. Ничего не работает. Наблюдается сильный эмоциональный упадок. Результаты ужасны. Лилово-белые проиграли 8 из 11 предыдущих матчей чемпионата Англии. Даже аутсайдеры побеждают их без каких-либо проблем.

Проверим П1 + ТБ 1.5 мяча. У «Тоттенхэма» не получается контролировать ход игры. Он смиренно позволяет соперникам показывать свой футбол, много пропускает (в среднем 1.5 мяча за игру АПЛ). С такими вводными данными лилово-белым в Кубке Англии не преуспеть. О чём речь, даже в следующую стадию не выйти!

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