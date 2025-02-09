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Названы шансы худшего клуба Чемпионшипа выбить «Ливерпуль» из Кубка Англии

Названы шансы худшего клуба Чемпионшипа выбить «Ливерпуль» из Кубка Англии
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9 февраля состоится матч 1/16 финала самого старого турнира в мире — Кубка Англии, в котором «Плимут Аргайл» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

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«Плимут» занимает последнее место в Чемпионшипе, «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в основное время предлагается с коэффициентом 1.15, что равно примерно 84% вероятности.

Победа «Плимут Аргайл» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 17.0 — в районе 5%. Ничейный исход можно найти в линии за 9.00 (11%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Плимут Аргайл» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Проход «Плимута» в следующую стадию доступен за 10.0 (10%).

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