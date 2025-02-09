«Плимут Аргайл» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч «Плимут Аргайл» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит с форой (-2.5) за 2.13.

«Плимут» ведёт борьбу за выживание в Чемпионшипе. Занимает последнее место. «Ливерпуль» же возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Расклад ясен. В преддверии нового года «пилигримы» отправили в отставку легендарного Уэйна Руни. После этого в Кубке Англии сенсационно победили на выезде «Брентфорд» (1:0). «Пчёлы» выступили близким к основному составом, однако недооценили соперника. Арне Слот же подобного не допустит.

Победа и смена главного тренера взбодрили «Плимут». В последних двух турах Чемпионшипа он отнял очки у борющихся за выход в АПЛ команд: сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2) и победил «Вест Бромвич» (2:1). Неплохо, но всё же не повод рассчитывать на сенсацию. Разница в исполнительском мастерстве очень большая.

Не приходит на ум ничего лучше, чем проверить П2 с форой (-2.5). «Ливерпуль» становится всё сильнее. Арне Слот верит, что чем больше команда сыграет матчей, тем лучше станут взаимопонимание и физическая готовность футболистов. И ротация в данном случае пойдёт только на пользу. Такова его философия, и она приносит плоды.