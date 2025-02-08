«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч Кубка Англии

9 февраля состоится матч 1/16 финала самого старого турнира в мире — Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 20:35 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны: они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» в основное время предлагается с коэффициентом 1.72, что равно примерно 55% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20 (23%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.