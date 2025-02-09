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«Венеция» — «Рома»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии

«Венеция» — «Рома»: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч Серии А «Венеция» — «Рома».

Ставка: «Рома» победит за 1.72.

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«Венеция» — явный аутсайдер в нынешнем сезоне итальянской Серии А. Перед 24-м туром располагается в зоне вылета, на предпоследнем месте. И отставание от идущего на безопасной строчке «Кальяри» составляет пять очков. При этом реже «Венеции» победы добывает только замыкающая таблицу «Монца».

Внешний классный стиль команды не соответствует тому, что происходит на поле. И есть большая вероятность, что она вернётся в Серию В по итогам первенства. Тем лучше для «Ромы», которая наверняка будет злая после вылета из Кубка Италии и сумеет добыть победу. Правда, больше 2:1 в её пользу ждать не стоит. Всё-таки надо поберечь силы на «Порту» в Лиге Европы.

Альтернативная ставка — голы в обе стороны. Подопечные Клаудио Раньери на выезде далеко не всегда выходят сухими из воды, а команда Эусебио Ди Франческо дома как раз будет биться за очки, в последнее время у неё регулярно получается забивать хотя бы один раз. И всё же фаворит неоспорим и логичен.

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