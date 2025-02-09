«Наполи» — «Удинезе»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Серии А «Наполи» — «Удинезе».

Ставка: победа «Наполи» + тотал больше 1.5 гола за 1.80.

Отчасти в успехах «Наполи» помогает календарь. А точнее, то, что у конкурентов и других грандов он сложнее. Неаполитанский клуб же не участвует в еврокубках и готовится к играм в недельном цикле. «Удинезе» тоже готовится в недельном цикле, но его результаты больше удручают, нежели вселяют оптимизм. Лишь в последнем туре прервал серию без побед, которая длилась пять встреч.

Правда, и здесь гордиться особо нечем. «Удинезе» в прошлом туре обыграл «Венецию» (3:2), которая борется за выживание в зоне вылета. К чести удинцев, они регулярно забивают. У них больше всех забитых мячей среди команд из нижней половины таблицы. Причём сами они перед 24-м туром замыкают первую десятку.

Однако на многое рассчитывать в Неаполе, где хорош и без того почти безупречный «Наполи», не получится. Скорее всего, хозяева выиграют этот матч, забив достаточно. Оборона не является сильнейшей стороной гостей. Гости могут ответить голом, но это максимум. Проверим победу подопечных Антонио Конте через тотал больше 1.5 мяча. Что-то вроде 2:0 или 3:1 в их пользу здесь должно быть.