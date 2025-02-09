Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Наполи» — «Удинезе»: прогноз «Чемпионата»

«Наполи» — «Удинезе»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Серии А «Наполи» — «Удинезе».

Ставка: победа «Наполи» + тотал больше 1.5 гола за 1.80.

Материалы по теме
«Севилья» — «Барселона». Левандовски отдохнул. Бойся, «Реал»!
«Севилья» — «Барселона». Левандовски отдохнул. Бойся, «Реал»!

Отчасти в успехах «Наполи» помогает календарь. А точнее, то, что у конкурентов и других грандов он сложнее. Неаполитанский клуб же не участвует в еврокубках и готовится к играм в недельном цикле. «Удинезе» тоже готовится в недельном цикле, но его результаты больше удручают, нежели вселяют оптимизм. Лишь в последнем туре прервал серию без побед, которая длилась пять встреч.

Правда, и здесь гордиться особо нечем. «Удинезе» в прошлом туре обыграл «Венецию» (3:2), которая борется за выживание в зоне вылета. К чести удинцев, они регулярно забивают. У них больше всех забитых мячей среди команд из нижней половины таблицы. Причём сами они перед 24-м туром замыкают первую десятку.

Однако на многое рассчитывать в Неаполе, где хорош и без того почти безупречный «Наполи», не получится. Скорее всего, хозяева выиграют этот матч, забив достаточно. Оборона не является сильнейшей стороной гостей. Гости могут ответить голом, но это максимум. Проверим победу подопечных Антонио Конте через тотал больше 1.5 мяча. Что-то вроде 2:0 или 3:1 в их пользу здесь должно быть.

Материалы по теме
«Венеция» — «Рома». Забыли Кубок Италии, готовимся к Лиге Европы
«Венеция» — «Рома». Забыли Кубок Италии, готовимся к Лиге Европы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android