Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Наполи» — «Удинезе»: прогноз и ставка на матч Серии А

В воскресенье, 9 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно равно 67% вероятности.

Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 8.40 (около 11% вероятности). Коэффициент на ничейный исход — 4.50 (22%).

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Наполи» — «Удинезе» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев (6.30).