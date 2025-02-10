«Мальорка» — «Осасуна»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Испании

10 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры встретятся «Мальорка» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Адриан Кордеро Вега.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Мальорки» предлагается с коэффициентом 2.06, что равно приблизительно 47% вероятности.

Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 4.30 — около 23%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20, что составляет около 30%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Мальорка» — «Осасуна» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.