Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Мальорка» — «Осасуна»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Испании

«Мальорка» — «Осасуна»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

10 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры встретятся «Мальорка» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Адриан Кордеро Вега.

Материалы по теме
«Мальорка» — «Осасуна». Не через Кубок Испании, так напрямую
«Мальорка» — «Осасуна». Не через Кубок Испании, так напрямую

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Мальорки» предлагается с коэффициентом 2.06, что равно приблизительно 47% вероятности.

Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 4.30 — около 23%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20, что составляет около 30%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Мальорка» — «Осасуна» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30.

Материалы по теме
«Динамо» — «Ростов». Слишком высоко для Карпина
«Динамо» — «Ростов». Слишком высоко для Карпина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android