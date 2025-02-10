«Динамо» — «Ростов»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч за пятое место Winline Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Ставка: «Динамо» победит за 2.14.

У «Ростова» глубина состава хуже, чем у «Динамо». Поэтому у Валерия Карпина на сборах следующий приоритет: выделить побольше игрового времени молодёжи, а также найти решение проблем с рисунком игры. Выход из обороны в атаку через короткий пас уже который год довести до ума не получается.

На сборах ещё ладно, но в РПЛ на дончан давит груз ответственности. Порождает хаос. Очень часто жёлто-синие теряют мяч на своей половине поля и пропускают до безобразия простые голы, что вынуждает Валерия Карпина переходить на более посредственную, но эффективную тактику — забросы вперёд.

В трёх предыдущих контрольных встречах «Ростов» уступил ЦСКА (0:1), «Локомотиву» (0:2) и «Зениту» (1:2). Во всех трёх случаях сказалась разница в исполнительском мастерстве. Вполне вероятно, она сыграет решающую роль и в этот раз. Проверяем П2 с коэффициентом 2.14.

Бело-голубые чаще думают о результате на сборах. Они проиграли только 6 из 17 предыдущих контрольных встреч. Дончане уступили более чем в половине из 13 последних товарищеских матчей, а победили явных андердогов. Соперники в Winline Зимнем Кубке РПЛ — это не их уровень. Команда Карпина на предсезонке не прыгает выше головы.