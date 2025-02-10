«Краснодар» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: «Краснодар» победит за 2.14.

В обеих встречах группового этапа лидеры «быков» оставили после себя приятное впечатление. Моментов насоздавали больше, чем на три гола. Где-то немного подвела реализация, но по движению с мячом и без — всё в ажуре!

А вот ЦСКА приятного глазу показал мало. Круто на технике разобрался Тамерлан Мусаев в случае с забитым мячом «Ростову» (1:0), также впечатлил гол Матвея Кисляка «Зениту» — 2:2 (2:4 пен.). Вроде бы простой, но зрячий розыгрыш углового подарил гол-красавец. Когда-то в схожей манере часто забивал легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.

Больше в игре красно-синих ничего красивого не припоминается. Много потерь мяча на своей половине поля, низкая динамика движения и частые провалы в обороне — всё, чем богаты. Ростовчане и петербуржцы атаковали чаще и опаснее, должны были обыгрывать армейцев в основное время.

Это удивительная способность красно-синих. На протяжении всего сезона демонстрируют нестабильную игру, но исправно цепляются за неплохие результаты, пользуясь ошибками соперников. Впрочем, армейцы уже дважды уступили «Краснодару» (1:2 в РПЛ и 0:1 в Кубке России). Наклёвывается ещё одно поражение.