«Динамо» — «Ростов»: определён фаворит матча в ОАЭ

10 февраля состоится матч за пятое место Зимнего Кубка РПЛ, в котором померяются силами московское «Динамо» и «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск. Главный судья — Иван Абросимов.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.14, что равно 45% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 25%.

В то же время аналитики считают, что матч «Динамо» — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.