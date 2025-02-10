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«Краснодар» — ЦСКА: назван фаворит матча

«Краснодар» — ЦСКА: назван фаворит матча
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10 февраля состоится матч за третье место на Зимнем Кубке РПЛ. Встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Главный судья — Артём Чистяков.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «быкам». Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.14, что равно 45% вероятности.

Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 25%.

В то же время аналитики считают, что матч «Краснодар» — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.56.

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