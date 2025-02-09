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«Севилья» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

«Севилья» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Примеры
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 1.5 за 1.70.

«Барса» шикарно сыграла против «Валенсии» в четвертьфинале Кубка, выиграла 5:0 с хет-триком Феррана Торреса. «Барса» сейчас круто играет и в последних матчах была хороша. Самое главное — важно было правильно отреагировать на потерю очков «Реала» и одержать победу в игре с «Алавесом», что и удалось сделать каталонцам.

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Севилья» в последних матчах часто играет вничью, в последних четырёх играх три ничьих. В прошлом туре команда сдержала «Хетафе», сыграв вничью 0:0. «Севилья» – команда понятная, стилистически приближенная к «Барселоне». Но, естественно, у «Барсы» класс повыше.

В общем, для «Барселоны» матч чрезвычайно важный и её форма убеждает в том, что «Барса» должна в Севилье брать свои очки. Последние два матча между этими командами заходила ставка «обе забьют», в первом круге «Барса» выиграла, забив целых пять мячей.

Мой прогноз – победа «Барселоны» через тотал больше 1.5 за 1,70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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