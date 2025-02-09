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«Севилья» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

«Севилья» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.20.

«В Севилье состоится матч 23-го тура Ла Лиги между одноимённым клубом и «Барселоной».

«Севилья» подходит к матчу с серией из четырёх матчей без поражений в Ла Лиге, однако лишь одна из этих игр завершилась победой (2:1 над «Жироной»). Команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 28 очками. За последние пять матчей чемпионата Испании ими было забито всего пять голов. В обороне «Севилья» выглядит более стабильно, но отсутствие ключевого защитника Хосе Кармоны из-за перебора жёлтых карточек может стать серьёзной проблемой против мощной атаки «Барселоны».

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона», напротив, демонстрирует уверенную игру. Каталонцы одержали две победы в последних матчах Ла Лиги, забив восемь голов, и вышли в полуфинал Кубка Испании, разгромив «Валенсию» со счётом 5:0. Команда занимает третье место в турнирной таблице с 45 очками и обладает лучшей атакой в чемпионате, забив 60 голов в 23 матчах. Особенно выделяются Левандовски и Рафинья: на двоих у них 30 забитых мячей.

Учитывая атакующий потенциал «Барселоны», ожидаю, что матч может получиться результативным. Поставим на победу сине-гранатовых с форой (-1.5)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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