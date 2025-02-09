«Севилья» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры 9 февраля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 3:1 за 9.80.

«Севилья» и «Барселона» проведут матч в рамках 23-го тура чемпионата Испании. Не думаю, что тут есть хоть какие-то шансы у хозяев поля. Гости уверенно выступают, на данный момент лучше всех в Ла Лиге. Так что проблем у каталонцев не должно возникнуть, я уверен.

Да, «Барселоне» предстоит провести этот матч после встречи с «Валенсией» на неделе в рамках Кубка Испании. В той встрече клуб обыграл соперника со счётом 5:0. Причём конкретно эту команду подопечные Флика разгромили уже во второй раз за несколько недель – ранее в Ла Лиге «Барса» победила «Валенсию» 7:1.

И в общем-то ничего в таких результатах сине-гранатовых я не вижу. Они отлично выступают, особенно в 2025 году. Окончание прошлого года у «Барселоны» не задалось, было много неудач. Из-за этого клуб даже пропустил на лидерские позиции «Реал» Мадрид с «Атлетико». Но уже больше месяца почти только выигрывают подопечные Флика. В таблице Примеры они почти вплотную приблизились к двум командам из Мадрида.

«Севилья» тоже выступает достаточно неплохо, по крайней мере, для своего уровня в последние годы. Нередко клуб шёл рядом или даже в зоне вылета. Но в этом розыгрыше Примеры дела у него складываются лучше, он давно находится в середине турнира, откуда опускаться точно не собирается.

Не так часто уступают севильцы. Сейчас у них, к примеру, идёт серия без проигрышей из четырёх игр. Правда, всего один раз за этот период выиграли красно-белые — 2:1 с «Жироной». Остальные были ничьи с нижестоящими противниками.

Да, «Севилья» способна навязать борьбу как минимум половине команд в Ла Лиге, которые идут не так высоко в таблице. Но, само собой, нынешняя «Барселона» в эту группу не входит. Клуб уверенно играет, часто побеждает с разгромным счётом, всё залетает у него. Так что и сейчас я не сомневаюсь в успехе каталонцев», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».