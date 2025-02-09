«Валенсия» — «Леганес»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Валенсия» – «Леганес» в 23-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Валенсии» за 1.75.

«Жду победы от «Валенсии». Да, опять было сокрушительное поражение: очень много ошибок и пять пропущенных мячей от «Барселоны» в Кубке. Опять Корберан извиняется перед болельщиками. Но Кубок — это Кубок. И там, конечно, ничего поделать с «Барселоной» и Ферраном Торресом «Валенсия» не смогла.

Сейчас надо переключаться, включаться в чемпионат, тем более такая важная игра для «Валенсии», как часто в таких ситуациях принято говорить, игра за шесть очков. «Валенсия» — предпоследняя в турнирной таблице, у неё 19 очков, и 23 у «Леганеса», соперника «Валенсии». «Леганес» тоже играл на неделе в Кубке — уступил очень драматично мадридскому «Реалу». Героически отыгрались, проигрывая 0:2, а в концовке пропустили (2:3) от молодого кантерано «Реала» и вылетели из этого турнира. Но и сейчас надо решать задачу в чемпионате.

У кого больше силёнок осталось — это такой приоритетный вопрос на эту встречу. Но «Валенсия» играет дома, играет при своих болельщиках. И, конечно, «Валенсия» сейчас неплохо смотрелась с той же «Сельтой». Если тот же уровень игры «Валенсия» продемонстрирует и с «Леганесом», я думаю, проблем особо быть не должно. Как правило, матчи между Валенсией и «Леганесом» получаются очень-очень нерезультативные. Последний раз «верх» они играли ещё в 2017 году, в первом круге сейчас была ничья 0:0. Последние два матча на «Месталье» между этими клубами завершались вничью 1:1. И ничья — это самый популярный счёт между этими командами. В последних пяти встречах четырежды они играли вничью.

Но здесь «Валенсии» очень нужна победа. С симпатией отношусь к этой команде и надеюсь, что «Валенсия» правильно отреагирует на поражение от «Барселоны» и удачно сыграет домашний матч с «Леганесом».

Мой прогноз – победа Корберана и победа «Валенсии» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».