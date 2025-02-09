«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на игру 23-го тура Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» в 23-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.82.

«Реал Сосьедад» сыграет дома против «Эспаньола». У «Сосьедада» сейчас очень плохая серия в чемпионате — три матча подряд он проиграл. И клуб уже 11-й в турнирной таблице. И в последних пяти матчах вообще четыре поражения у команды Альгуасиля. Неубедительно «Сосьедад» смотрится и в домашних матчах. Было поражение от «Хетафе» — 0:3. А в последнем туре «Реал Сосьедад» тоже проиграл – «Осасуне» (1:2). Был ещё матч кубковый сейчас для «Реала Сосьедад» (2:0 – победа над «Осасуной»).

В соперниках у «Сосьедада» «Эспаньол», команда, которая в последних матчах выбралась из зоны вылета. «Эспаньол» прям прибавил по результатам, это заметно. В последних четырёх играх одержал две победы. И победа над «Вальядолидом» была очень важная, над прямым конкурентом, а ещё и победа над мадридским «Реалом», да, не без судейских спорных моментов, но самое главное — победа есть. Свой план «Эспаньол» удержал и сумел воспользоваться шансом в самой концовке.

Как правило, после таких эмоциональных побед потом определённое опустошение наступает. Но случится ли это с «Эспаньолом» — большой вопрос. «Реал Сосьедад», конечно, фаворит в этом матче и должен брать своё. Но сейчас вот полярность формы немножечко как бы вводит в сомнения, что «Реал Сосьедад» обязательно выиграет. Я уверен, что это будет малорезультативная игра. «Эспаньол» умеет играть в обороне, умеет выстраивать там капканы со своим молодым тренером, ну и, может быть, всё решит один гол.

Можно сыграть в этом матче «мультиколичество голов 1-2», — приводит слова Генича «РБ Спорт».