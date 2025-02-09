«Плимут» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Плимут» — «Ливерпуль».

Ставка: победа Ливерпуля» с форой (-2) за 1.90.

«В 1/16 финала Кубка Англии сыграют «Плимут» и «Ливерпуль». Тут встречаются противники совершенно разного уровня. Не верю, что в подобной встрече «красные» способны потерпеть неудачу.

«Ливерпуль» будет проводить эту встречу всего через пару дней после прошлой. На неделе команда Слота встречалась с «Тоттенхэмом» в ответном матче полуфинала Кубка лиги. И казалось, что определённая интрига в их противостоянии была, «шпоры» победили 1:0 в первой встрече, могли побороться за выход в финал. Но итог – доминирующая и разгромная победа «Ливерпуля» со счётом 4:0.

И на самом деле — ничего сильно удивительного в таком результате нет. «Ливерпуль» сейчас сильнейшая команда Англии, да и, возможно, Европы. Да, в последнем туре ЛЧ она проиграла ПСВ (2:3). Но всё равно коллектив выступил лучше всех в групповом раунде, уверенно вышел в плей-офф с первого места.

Про «Плимут» надо сказать, что он выступает в Чемпионшипе. Правда, даже во втором по силе дивизионе страны эта команда идёт не так высоко в таблице. Более того, сейчас «Плимут» является главным кандидатом на вылет в Первую лигу. В прошлом туре он обыграл «Вест Бромвич» (2:1), прервав свою серию без побед.

«Плимут» слабо выступает, очень часто очки теряет. Так что в этом матче Кубка ему рассчитывать не на что. Даже второй состав «красных» обязан тут легко выигрывать с отрывом в счёте.

Мой выбор на эту игру — фора (-2) мяча на «Ливерпуль» за 1.90», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».