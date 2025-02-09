«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка Англии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.70.

«Кубок Англии, 1/16 финала – «Астон Вилла» против «Тоттенхэма». Для хозяев и гостей это важный матч по причине того, что в АПЛ им уже ничего не светит. Хотя у «Виллы» ещё есть небольшой шанс занять место в таблице, позволяющее в сезоне-2025/2026 участвовать в еврокубках. И в еврокубках, где обе команды продолжают своё участие, они вряд ли доберутся даже до полуфинальных матчей. Поэтому остаётся возможность бороться за Кубок Англии, чтобы завоевать хоть какой-то трофей в этом сезоне. Из этого следует, что обе команды будут играть основными составами.

«Тоттенхэм» в последнем матче, в котором не смог оказать сопротивление «Ливерпулю», проиграв 0:4 в гостях в полуфинале Кубка лиги, потерял основного нападающего — бразильца Ришарлисона. Его заменили в середине игры. Это, конечно же, минус. Кстати, я давал прогноз на этот матч и предположил, что «Тоттенхэм» не забьёт. Он и не забил. Но есть и плюсы. К примеру, удачные игры «шпор» с «Астон Виллой». В гостях начиная с 2009 года они провели 14 матчей, в которых только дважды проиграли и два раза сыграли вничью – восемь раз сумели победить.

«Астон Вилла» одну из задач на сезон-2024/2025 уже решила — она вышла напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв дома в последнем туре «Селтик». И сразу же после этого матча — поражение в гостях в АПЛ от команды, которая борется за выживание, «Вулверхэмптона», 0:2. Ещё интересный факт: в 10 последних домашних встречах «Астон Вилла» не проигрывала и только в трёх матчах забивала меньше двух мячей. Согласитесь, это очень хороший результат.

Поэтому прогноз следующий. Я предлагаю и предполагаю, что будет сверхголевой матч. И, к примеру, каждая команда может забить больше 1.5 мяча, коэффициент 6.00. «Обе забьют и тотал больше 2.5» за 1.70 — отлично. Мне кажется, более приземлённая и реальная ставка. Не хочу прогнозировать чью-то победу. «Астон Вилла» дома, повторюсь, очень хороша, а «Тоттенхэм», основываясь на статистике, умеет против неё играть в гостях», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».