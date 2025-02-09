«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/16 финала Кубка Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Астон Вилла» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.70.

«Астон Вилла» и «Тоттенхэм» сойдутся в 1/16 финала Кубка Англии 9 февраля. Интересное противостояние двух представителей АПЛ. Но всё же я тут не уверен в успехе гостей, слишком слабо они выступают.

Явно проблемный сезон проводит «Тоттенхэм». Чаще проигрывает, чем набирает очки. В АПЛ так и вовсе в прошлом туре прервал свою серию неудач, обыграв «Брентфорд». До этого были неудачи с «Лестером» (1:2) и «Эвертоном» (2:3), которые команда Постекоглу в другое время была обязана обыгрывать.

В других турнирах же, как правило, лучше выступал «Тоттенхэм». Так, в прошлом туре Кубка Англии обыграл он «Тамуорт» (3:0), пусть и только в добавленное время забив, в Лиге Европы в заключительных турах выиграл у «Хоффенхайма» (3:2) и у «Эльфсборга» (3:0). Но эта серия была прервана на днях, в третьем турнире – 0:4 в ответном полуфинале Кубка лиги с «Ливерпулем». Никаких шансов там у «шпор» не было.

У «Астон Виллы» наблюдается похожая ситуация. Хотя поражений намного меньше – за месяц только две неудачи: с «Монако» в ЛЧ (0:1) и с «Вулверхэмптоном» в АПЛ (0:2). Всё-таки в остальных встречах подопечные Эмери очки набирали, в том числе с «Арсеналом» вничью сумели сыграть (2:2). В Лиге чемпионов «львы» тоже завершили групповой раунд победой – 4:2 с «Селтиком».

И разницу между соперниками можно увидеть по их расположению в таблице АПЛ. «Вилла» идёт не так далеко от топ-6 – восьмое место. Может она ещё вполне побороться за попадание в еврокубки в следующем сезоне. У «Тоттенхэма» же давно наблюдается другая ситуация – он не может подняться выше середины таблицы.

Так что «Астон Вилла» сейчас объективно сильнее. Это видно и по их положению в таблице АПЛ, и по последним матчам. Возможно даже, «шпоры» тут поберегут силы, чтобы набрать позже нужные очки в АПЛ. Думаю, «львы» пройдут в следующий раунд Кубка Англии», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».